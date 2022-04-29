Делать страшно, не делать нельзя. Где в Барнауле пройти ФГДС и колоноскопию мягко и без боли

Многие считают эндоскопические процедуры — ФГДС и колоноскопию — крайне неприятными и болезненными, и поэтому годами откладывают поход к врачу. Из-за этого теряется много времени, а ведь выявленные на ранних стадиях заболевания лучше поддаются лечению и позволяют избежать осложнений.

Что же делать, если человек панически боится «глотать лампочку» или психологически не готов к колоноскопии? Возможно ли пройти диагностику без боли и дискомфорта?

В медицинском центре «Медлайн» — возможно. Здесь ФГДС и колоноскопию проводят опытные врачи с многолетним опытом: в их руках процедура проходит максимально комфортно для пациентов. Однако для тех, кто хочет полностью исключить неприятные ощущения, есть вариант проведения исследования в состоянии медикаментозного сна.

Медикаментозный сон намного мягче воздействует на организм, нежели полноценный наркоз. Продолжается он ровно столько, сколько необходимо для проведения процедуры, а после её окончания пациенты легко пробуждаются, без тошноты и головокружения. Уже через два-три часа они полностью восстанавливаются, могут работать и водить машину.

Врачи рекомендуют регулярно проходить ФГДС людям старше 45 лет, а также всем, у кого в анамнезе ближайших родственников были заболевания желудка, язвы, полипы, опухоли. Колоноскопия показана пациентам в возрасте старше 50 лет. Это обусловлено тем, что риск развития рака кишечника в этом возрасте значительно возрастает, а протекает начало болезни бессимптомно.

Пройти ФГДС или колоноскопию можно как отдельно, так и в комплексе. Для этого в «Медлайне» используют современные цифровые видеоэндоскопы от ведущих производителей. Например, одновременные исследования во сне проводятся при подозрении на наличие в ЖКТ инородных предметов, непроходимости пищеварительных путей и кишечника, кишечном или желудочном кровотечении при невозможности точного определения их источника, подозрении на наличие метастазов, диагностированного онкозаболевания.

Записаться на диагностику заболеваний ЖКТ в медицинский центр «Медлайн» можно по телефону или на официальном сайте.

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