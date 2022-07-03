Гендиректор компании Pfizer объявил о начале новой волны пандемии в России

Генеральный директор компании Pfizer, которая производит одну из вакцин от коронавируса, считает, что в мире началась новая волна коронавируса. Его слова передает The Jerusalem Post.

По его словам. уже сейчас новая волна заболевания распространяется по миру. При этом Альберт Бурла отметил, что пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, имеющимся в распоряжении медиков.

Ранее Роспотребнадзор снял ограничения, введённые в России из-за пандемии коронавируса. В том числе полностью отменяется масочный режим и запрет на ночную работу предприятий общественного питания.

Решение приняли в связи с устойчивым снижением распространения коронавируса в России и мире. Отмечалось, что недельный показатель заболеваемости в РФ упал более чем в 64 раза с максимума в феврале и сейчас находится на минимальных значениях.