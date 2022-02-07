Гигантская очередь на ПЦР-тестирование выстроилась в барнаульской больнице

В барнаульской горбольнице № 3 по адресу Петра Сухова, 18, выстроилась длинная очередь на ПЦР-тестирование. Фотографию столпотворения публикует “Чёрный список Барнаул”.

На фото можно увидеть, что пришедшие на тест люди растянулись на всю длину коридора. Соблюдать социальную дистанцию при таком количестве посетителей не получается.

“Все в одной очереди. А потом 3000 заболевших за сутки!”, “Чтобы поболеть, нужно квест пройти, ужас”, “Пока существуют такие очереди, эпидемия не кончится”, — пишут в комментариях горожане.

Ранее барнаульцы пожаловались на огромную очередь на ПЦР-тестирование в поликлинике № 12. Там работает только один кабинет, поэтому в закрытом помещении собираются десятки людей, которые пытаются сдать анализ.

Также горожане добавили, что такая ситуация наблюдается почти во всех медучреждениях краевой столицы, а другие пишут, что врачи на дом почти не приходят.