Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться из-за роста заболеваемости коронавирусом. Его слова передаёт ТАСС.

«Обязательно нужно ревакцинироваться. Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе. Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас — через неделю, месяц или три месяца», — сказал специалист.