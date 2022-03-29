Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться из-за роста заболеваемости коронавирусом
Эксперт предположил, что нагрузка на стационары из-за увеличения числа больных может возрасти
29 марта 2022, 16:19, Илья Звягинцев
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться из-за роста заболеваемости коронавирусом. Его слова передаёт ТАСС.
«Обязательно нужно ревакцинироваться. Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе. Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас — через неделю, месяц или три месяца», — сказал специалист.
Он также предположил, что нагрузка на стационары из-за прироста заражённых может возрасти, несмотря на то, что в большинстве случаев болезнь у инфицированных протекает в лёгкой форме.
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