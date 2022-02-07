Гинцбург заявил о недолговечности защиты от новых штаммов коронавируса у переболевших людей

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что людям, которые переболели коронавирусом, не стоит рассчитывать на долговечную защиту от новых штаммов. Его слова передают “Известия“.

Специалист отмечает, что надёжную защиту от всех штаммов коронавируса могут предоставить только вакцина и бустер.

Он также добавил, что почти все заболевшие COVID-19 в Москве заразились именно “омикрон”-штаммом.

На “дельту” в столице России приходится только 5% от общего числа инфицированных.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.