Гинцбург заявил о необходимости создания в РФ вакцины против оспы обезьян

В России необходимо создавать вакцину против оспы обезьян, заявил ТАСС директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, никто на сегодня не может объяснить, почему ранее эта инфекция была только в Африке, а сейчас распространилась по всему миру.

«... Списывать это только на нетрадиционные связи, это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением. Каждый день количество выявленных случаев всё растёт и растёт», — сказал специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию.