Гинцбург заявил о необходимости создания в РФ вакцины против оспы обезьян
По словам эксперта, каждый день в мире количество выявленных случаев заболевания «растёт и растёт»
16 июня 2022, 10:30, Никита Черников
В России необходимо создавать вакцину против оспы обезьян, заявил ТАСС директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, никто на сегодня не может объяснить, почему ранее эта инфекция была только в Африке, а сейчас распространилась по всему миру.
«... Списывать это только на нетрадиционные связи, это хорошо, но, боюсь, это скоро не будет единственным объяснением. Каждый день количество выявленных случаев всё растёт и растёт», — сказал специалист.
Ранее Гинцбург сообщил, что оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию.
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