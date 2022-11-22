Гладкий тренд. Все, что нужно знать о депиляции и о том, что делать после

Волосы должны быть только на голове и никаких компромиссов. Сейчас по этому правилу живёт большинство женщин во всём мире, старательно добиваясь идеальной гладкости тела на всех его участках. Благо салоны красоты наперебой предлагают разные способы избавления от нежелательной растительности: воск, шугаринг, лазерная эпиляция и так далее. Чем они отличаются и можно ли избавиться от лишних волос навсегда, в рамках проекта «Журналист меняет профессию» рассказала руководитель студии эпиляции La Diva Ксения Грибанова.

Шугаринг или воск — вот в чём вопрос

Оба метода спорят за популярность между собой. Ещё несколько лет назад шугаринг (удаление волос с помощью специальной сахарной пасты) серьёзно потеснил своего соперника. Но сейчас воск снова вернулся на лидерские позиции. И этому есть объяснение: современные технологии сделали его более удобным в использовании.

«Обе процедуры — и шугаринг и депиляция воском — направлены на удаление волос с корнем. Но есть различия в методике использования. Сахарную пасту наносят против роста волос, а удаляют по росту, воск же наносят по росту волос и удаляют против. Считается, что первый вариант более болезненный, потому что неприятное воздействие на кожу и волоски происходит дважды: и при нанесении средства, когда волоски поднимаются пастой, и при удалении волос. Кроме того, процедура восковой депиляции занимает меньше времени. Если при шугаринге за одно движение можно удалить волосы на небольшом участке, то воском обрабатывается сразу до 15 см нужной зоны», — объясняет Ксения.

Впрочем, по её словам, есть и индивидуальные особенности: кому-то из клиенток больше подходит воск, а кому-то — сахар.

А если просто бритва?

Бритва, конечно, удобный вариант, когда нужно ну очень быстро привести себя в порядок. Но после этого волоски отрастают также очень быстро — уже на следующий день появляется колючая щетина. Причём кажется, что волос стал толще и темнее. На самом деле это не так: просто бритва срезает верхушку волоска, тонкую и мягкую, и мы видим утолщённую его часть, к тому же ещё и с острым краем после бритвы.

При депиляции воском или сахаром волосок удаляется вместе с луковицей, и он отрастает таким же мягким. А иногда даже тоньше, чем раньше.

Кроме того, после бритвы возможно раздражение кожи, врастание волосков. И в этом случае ни о какой красоте речи нет.

Как часто нужно делать депиляцию?

Что воском, что сахаром проводить депиляцию рекомендуется раз в месяц. При этом «гладкий эффект» после любой из этих двух процедур сохранится лишь на первые 10-14 дней, затем волоски начинают отрастать.

Но поскольку растут они мягкими, то дискомфорта хозяйке не приносят.

Но тут есть один неприятный нюанс: чтобы провести повторную процедуру, волоски нужно отрастить до 4-6 мм — если они будут меньше, ни воск, ни сахар их просто не смогут «захватить». Так что последнюю неделю перед процедурой девушкам приходится нелегко и они прячут предательски «заколосившиеся» лодыжки и подмышки.

Также плохо, если отрастить волоски слишком длинными: во-первых, процедура будет болезненнее, во-вторых, есть опасность, что волос не вырвется, а отломится или оборвётся.

Кстати, у некоторых счастливчиков после нескольких лет депиляции волоски перестают расти совсем.



А лазерная эпиляция навсегда избавит от проблемы?

Часто можно услышать в рекламе, что лазерная или фотоэпиляция навсегда решит проблему излишней волосатости. Это обман, говорит Ксения Грибанова.

Лазерная эпиляция не может избавить от волос навсегда, хотя и даёт более продолжительный эффект, чем воск и сахар. Эта процедура разрушает волосяные луковицы световыми импульсами и замедляет их восстановление. Но они всё равно рано или поздно восстанавливаются — таково свойство человеческого организма. Чтобы достичь долговременного эффекта, рекомендуется сделать восемь-десять сеансов лазерной эпиляции. А потом периодически проводить поддерживающие процедуры.

Лазерная эпиляция — настоящее спасение для людей, у которых волос очень густой, толстый и растёт неравномерно. Эта процедура позволяет его сделать реже, тоньше и избавляет от растительности на более долгое время.



А детям можно проводить депиляцию?

Маленьким детям такая процедура всё же не рекомендуется, говорит Ксения. Но довольно часто в салоны мамы приводят девочек-подростков, которые комплексуют из-за «слишком тёмных» волос на руках или ногах.

«Депиляция лучше, чем бритьё — волосы растут медленнее, более тонкие и редкие. С 11-13-летнего возраста можно делать депиляцию в салоне — с согласия родителей и в их присутствии», — говорит Ксения.

Как правильно проводить депиляцию?

Сегодня совсем не обязательно проводить депиляцию в салоне: можно приобрести все необходимое оборудование и самостоятельно избавляться от ненужных волосков. Но есть правила, которые необходимо соблюдать всегда, независимо от того, сами вы проводите депиляцию или мастер:

1. Перед процедурой нужно обработать кожу специальным средством, чтобы очистить от пота и жира — тогда средство депиляции будет хорошо захватывать волоски.

2. Воск должен быть комфортной температуры: слишком холодный не будет захватывать волоски, а слишком горячий может оставить ожог. То же самое касается и сахара.

3. Наносить воск нужно по росту волосков, а вот удалять полоску надо против их роста. Сахар наносят против роста волос, а удаляют — по росту.

4. При нанесении воска мастер должен держать шпатель под углом 90°, хорошо надавливая на участок кожи, чтобы захватить все волоски.

5. Отрывать полоску с воском (и сахар) следует резким движением, придерживая и слегка натягивая кожу — так результат будет более эффективен, а процедура менее болезненна.

6. После окончания процедуры нужно убрать остатки воска или сахара и обработать кожу успокаивающим средством.

Правило четырех С, или Что нельзя после депиляции

После депиляции первые двое суток под запретом спорт, секс, сауна и солярий (солнце), говорит Ксения: кожа в этот момент слишком чувствительна и её легко инфицировать.

Кроме того, иногда в процессе депиляции удаляется верхний слой кожи. Это называется перепилинг. Это происходит чаще у неопытного мастера, но иногда случается, если кожа чувствительная или ранее была травмирована и не полностью восстановилась. Поэтому очень важно дать организму время на восстановление.

Как выбрать хорошего мастера?

1. В первую очередь, с мастером должно быть комфортно, объясняет Ксения. Удаление волос — очень интимный процесс, требующий особой деликатности, а потому мастер должен уметь снять страх и стеснение, объяснить все этапы процедуры. И никогда ни с кем не должен обсуждать клиентов, даже с коллегами.

2. У мастера должна быть санитарная книжка. А вот медицинское образование для проведения депиляции не требуется — это считается бытовой услугой.

3. Мастер должен быть опрятным, кабинет — чистым, кушетка — продезинфицирована в присутствии клиента. Расходные материалы (шпатели, перчатки, маски, простыни и т.п.) — одноразовые. И даже восковой картридж — индивидуален для каждого клиента. Многоразовые инструменты, такие как пинцеты, обрабатываются в специальном устройстве для стерилизации — сухожаре. При этом крафтпакет, в котором они хранятся, должен быть вскрыт в присутствии клиента.

Сколько времени занимает депиляция и сколько она стоит?

Зависит от опытности мастера. Профессионал обработает область подмышек за пять-десять минут, зону бикини — двадцать минут. Новичок будет работать дольше.

Стоимость в каждом салоне своя. Но в среднем, чтобы сделать тело полностью гладким, потребуется отдать от четырёх тысяч рублей.

Проект «Журналист меняет профессию» действует в Алтайском крае с 2015 года. Его цель — популяризация рабочих специальностей. Журналисты осваивают азы тех или иных профессий, и рассказывают о них в своих СМИ. Обучение проводится при поддержке регионального Министерства образования. В октябре представителям СМИ Алтайского края объясняли основы депиляции воском. Обучение проходило в Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий.