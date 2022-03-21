Глава центра Гамалеи заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса в России пока рано. Его слова передаёт РИА Новости.

«Во многих странах мира, наоборот, начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Алтайский край прибыла группа врачей из Башкирии. Специалисты, которые ранее уже принимали участие в работе выездных групп, будут помогать алтайским медикам бороться с пандемией.

В Алтайском крае врачи проведут, по предварительным данным, две недели.