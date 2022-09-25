Глава Минздрава РФ призвал декриминализировать врачебную деятельность

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал декриминализировать врачебную деятельность в стране, передаёт РИА Новости.

По его словам, врача сегодня «всё-таки нельзя подвергать судебному преследованию».

«Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности — это важная компонента», — сказал он.

Министр отметил, что у врача не должно быть ощущения «даже какого-то страха перед этим преследованием». В противном случае медработники будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.

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