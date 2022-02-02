Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность введения локдауна в России

Число заражённых будет расти, но в стране уже есть отработанные механизмы лечения заболевших

2 февраля 2022, 07:45

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность введения локдауна в России из-за распространения “омикрон”-штамма коронавируса. Её слова передаёт РИА Новости.

“Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию”, — сказала Попова.

Она отмечает, число заражённых в стране продолжит расти, однако на сегодняшний день в России уже сформировались противоэпидемические меры и система диагностики.

Система работает не идеально, но развивается, считает Попова.

Ранее глава ведомства заявила, что привитым людям не обязательно уходить на самоизоляцию.

Глава Роспотребнадзора заявила, что привитым не нужна самоизоляция после контакта с заражёнными COVID

Глава Роспотребнадзора заявила, что привитым не нужна самоизоляция после контакта с заражёнными COVID

Комментарии
    Новости партнеров