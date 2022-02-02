Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возможность введения локдауна в России из-за распространения “омикрон”-штамма коронавируса. Её слова передаёт РИА Новости.

“Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию”, — сказала Попова.

Она отмечает, число заражённых в стране продолжит расти, однако на сегодняшний день в России уже сформировались противоэпидемические меры и система диагностики.

Система работает не идеально, но развивается, считает Попова.

Ранее глава ведомства заявила, что привитым людям не обязательно уходить на самоизоляцию.