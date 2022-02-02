Глава Роспотребнадзора заявила, что привитым не нужна самоизоляция после контакта с заражёнными COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привитым людям не нужно уходить на самоизоляцию после контакта с заражёнными коронавирусом, если они не испытывают симптомов. Её слова передаёт РИА Новости.

Попова отметила, что на сегодняшний день существует ряд исследований, которые доказывают, что концентрация вируса и период его выделения гораздо меньше у привитых граждан, чем у тех людей, которые отказались от вакцинации.

Отметим, что ранее Роспотребнадзор принял решение снизить сроки обязательной самоизоляции для контактных лиц с 14 до 7 дней. Это связано с тем, что инкубационный период у “омикрон”-штамма гораздо меньше, чем у предыдущих вариантов коронавируса. Он проявляет себя в срок от двух до пяти дней.

Подобная практика применяется в ряде стран мира, а в Германии карантин для привитых и переболевших отменён.