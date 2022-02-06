Главврач барнаульской поликлиники объяснил долгое ожидание лекарств

Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов разъяснил, почему пациентам приходится долго ждать доставку лекарств от COVID-19 на дом и призвал отнестись к ситуации с пониманием. В своём Instagram он напомнил, что сейчас в поликлинику обращается большое количество пациентов, и с каждым днём цифры лишь растут.

“Сейчас в выверке ежедневно очень большое число пациентов — не менее 800. Все препараты нужно провести через “ГБ-льгота”, отсканировать штрихкод, внести данные на каждого. Требуется время, чтобы сформировать пакет с препаратами. Вас либо пригласят, либо лекарства вам привезут волонтёры в ближайшие дни. В любом случае, препараты выдадут всем”, — написал Денисов.

Отдельно главврач подчеркнул, что в последнее время в медучреждение приходит много пациентов, которые проживают не на территории, закреплённой за поликлиникой № 14. Оказать им могут лишь первичную помощь.

“Безусловно, на первичном приёме доктор вас осмотрит. Но в случае получения положительного теста на коронавирус, вы обслуживаетесь далее специалистами медицинского учреждения по месту своего жительства! Это касается сдачи повторного мазка и приёма, получения лекарственных препаратов”, — написал медик.