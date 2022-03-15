Горячая линия 122 начнёт консультировать не только по вопросам коронавируса

Горячая линия по номеру 122 начнёт работать не только по вопросам, относящимся к коронавирусу. Решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщает Минздрав Алтайского края.

Номер 122 был открыт на базе Диагностического центра Алтайского края, когда ситуация по ковиду ухудшалась. Сейчас ежедневная заболеваемость в регионе идёт на спад — впервые с 28 января за день заболело менее 700 жителей.

С помощью горячей линии пациенты с COVID-19 и ОРВИ по-прежнему могут записаться на приём к врачу. Однако теперь операторы консультируют и по другим вопросам.

По номеру 122 пациенты могут вызвать врача на дом, записаться на приём, задать вопрос об организации медицинской помощи, оставить жалобу, узнать информацию о результатах мазков на СOVID-19, а также записаться на вакцинацию против коронавируса.