Грамотный отпуск. Когда выгоднее отдыхать в Белокурихе и какую базу выбрать

Если вы не успели отдохнуть летом, не стоит расстраиваться и откладывать отпуск на следующий год — осенний туризм тоже имеет много преимуществ. В это время санатории и отели существенно снижают стоимость проживания. Уменьшается и поток туристов, и вы сможете насладиться тишиной и покоем. А если для вас приоритетно лечение — вам не придётся ждать очереди на процедуры.

Устроить себе отпуск с оздоровительными и омолаживающими процедурами можно не уезжая из Алтайского края — в городе-курорте Белокурихе. Например, в санатории «Эдем». Здесь в межсезонье предлагают скидки до 20% от стоимости путёвок, а ещё — приятные и выгодные акции.

«Возраст счастья»

Для пенсионеров в санатории предусмотрена скидка в размере 10% на лечебные и оздоровительные путёвки, а также на специализированные программы. Акция действует на все категории номеров в период отдыха с 9 января по 30 апреля и с 1 октября по 25 декабря каждого года. Подробнее об этой акции смотрите тут.

«Раннее бронирование»

Чтобы получить скидку 15%, выберите любой вид путёвки с периодом проживания с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Оформите бронь со скидкой, в течение пяти дней внесите предоплату в размере 20%. Это нужно сделать не позднее чем за 30 дней до предполагаемого заезда. Все детали тут.

Фото: санаторий «Эдем»

«Эдем» — это камерный и уютный санаторий категории четыре звезды. Здесь предлагают эффективные оздоровительные программы, комфортные современные номера и индивидуальный подход к организации отдыха каждого гостя. Вы можете пройти как классическое санаторно-курортное лечение, так и современные специализированные программы.

«Санаторий — не значит изнурительное лечение. Современные методы не только дают колоссальный эффект в оздоровлении, но и во многом очень приятны. Приём ведут врачи-специалисты высшей категории и кандидаты медицинских наук. Также вы можете выбрать путёвку без лечения, посетить SPA-кабинет, сауну, любоваться шикарными видами через витражное окно нашего фитобара за чашечкой чая и свежим десертом», — рассказали в «Эдеме».

В санатории есть несколько вариантов путёвок под разные потребности:

— многопрофильная «Лечебная» с расширенным комплексом процедур;

— «Оздоровительная» — с 3-4 процедурами в день и уклоном на отдых;

— «Энергия первых» — специальная программа для поддержания активности, тонуса и жизненных сил;

— «Жить в удовольствие» — посвящена лечению опорно-двигательного аппарата: суставов и позвоночника;

— «Экспресс-детокс» — для нормализации обмена веществ и коррекции избыточного веса;

— детская «Здоровое поколение»;

— программа Минздрава «Восстановление после COVID-19»;

— и «Путёвка выходного дня»: помимо отдыха включает посещение тренажёрного зала и бассейна, а также экспресс-чекап организма.

На территории санатория есть финская сауна, зона для прогулок, мангальная зона, детская комната и площадка. Добавим, что если вы привыкли всегда с собой брать четвероного друга, то здесь ему будут рады.

Узнать подробнее о программах, проживании и бронировании можно по телефону 8-800-700-99-92, а также на сайте санатория (ООО Санаторий «Эдем»).

Фото: санаторий «Эдем»