Грипп перегнал COVID: глава Роспотребнадзора Попова доложила об эпидобстановке в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила президенту России Владимиру Путину об эпидемической обстановке. В ходе заседания правительства, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля, руководитель ведомства рассказала, что рост распространения ОРВИ и гриппа в стране составляет 30-35% каждую неделю, тогда как рост заболеваемости COVID-19 составляет 10-12%.

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Попова отметила, что система мониторинга позволила выявить штамм вируса H1N1, также известного как свиной. С сентября от него привили почти 52% граждан — это 75,1 млн человек. Оперштаб также принял решение о тестировании на ОРВИ и грипп по системе, который использовался для выявления COVID-19 — сейчас в стране достаточное количество тест-систем для этого.

Говоря о коронавирусе, Попова отметила, что сейчас в большинстве случаев он протекает в форме ОРВИ. Тестирование сохраняется на уровне 250-300 тысяч исследований в сутки. Также для отслеживания новых мутаций вируса создана система геномного надзора — в нее загружено более 220 тысяч геномов.

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Попова добавила, что в преддверии новогодних праздников были приняты дополнительные меры для снижения риска распространения COVID-19 среди детей. В частности, при заболеваемости более 20% коллектива школы и детсады отправляют на карантин. На сегодня учебный процесс приостановлен почти в 600 школах.