Хранители династии. Как на Алтае работает семейный бизнес и чем им помогает Мишустин

Семья отдельно, работа отдельно. По такому принципу живут многие жители России. Кроме тех, кто решил развивать свой бизнес вместе с родственниками. И таких много. В том числе и на Алтае, где работает компания «Магия трав». Её исполнительный директор Константин Лунин рассказал в эфире радио «Эхо Москвы в Барнауле», как они с сестрой пошли по стопам отца и какие проблемы есть у такого вида предпринимательства.

— Константин, чем занимается ваша компания?

— Мы производим фитобальзамы, в том числе и известный «Золотой олень Алтая», фиточаи, плодово-ягодные сиропы, масла.

«Магия трав» работает с 2012 года. Но и до этого было предприятие «Травы Алтая», которое занималось выпуском безалкогольных бальзамов. Основатель обеих компаний — Пётр Александрович Лунин — в этом бизнесе с 1993 года.

Мы с сестрой Натальей присоединились к нему в 2012 году, уже после окончания медицинского института и некоторого собственного опыта работы.

— Наверное, уже в институте понимали, что ваша жизнь будет связана с семейным бизнесом?

— Тогда я даже и не представлял, что мы все будем работать вместе. Даже наоборот, после вуза мы с Натальей каждый пошли своей дорогой. Хотя все трое — мы и папа — окончили фармакологический факультет нашего меда.

— Но как же вышло, что вы вернулись под семейное крыло?

— Внезапно. Я в тот момент был в заграничной поездке. Позвонили отец и сестра и рассказали о своих планах реорганизовать компанию «Травы Алтая» и начать производство, что называется, для широких масс.

Решили, а почему бы и нет. У нас есть нужное образование, мы все одинаково преданы региону и в общем-то всё это нам понятно и близко.

— Как распределили роли?

— Отец занимается всей технологией и производством. Наталья Петровна — руководством, она уже имела такой опыт до прихода в семейный бизнес, я занялся вопросами снабжения и регистрации. Как тогда решили, так сейчас и работаем.

— Насколько сложно иметь бизнес с родственниками?

— Бизнес это вообще непросто, а семейный ещё сложнее, потому что мера ответственности выше. Но в то же время мы друг друга поддерживаем. Ты знаешь, что рядом с тобой человек, который никогда тебя не подведёт. Работаем как одно целое. Может, в начале и были спорные истории, но мы очень дружные и компромиссы всегда находим.

— В январе вы побывали на форуме «Успешная семья — успешная Россия». Что это за мероприятие и какие впечатления оно оставило?

— Это ежегодный форум Торгово-промышленной палаты в рамках проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТП РФ». Участие в нём принимают представители разных сфер: производство молочной продукции, изделий из металла, сувениров, товаров для здоровья, дезинфицирующих средств, медтехники, а также центры реабилитации, медицинские центры.

В этом году была встреча шести семейных компаний с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

От нас были папа и сестра. Встреча прошла легко и даже тепло. Семьи задавали вопросы. Наши, например, спросили о порядке наследования семейного бизнеса с целью его сохранения. Ведь есть такая практика, когда дети или родственники получают дело, дробят его и продают. Это происходит, когда в наследство вступают люди, далёкие от бизнеса. Очень грустно, если человек вкладывает в дело, желая пронести его через века, чтобы это работало на благо, на государство. А потом всё рушится.

Михаил Мишустин сказал, что как раз в марте этого года выйдет документ, который будет регламентировать наследование семейного бизнеса для его сохранения.

— О каких ещё проблемах говорили на встрече?

— О том, зачем нужно такое огромное количество отчётности от малого бизнеса. Это очень мешает ему развиваться. Затронули земельные темы. В России много земли, сельхозугодий, и есть такие участки сельхозназначения, на которых семейному бизнесу запрещено строить торговые здания для реализации продукции.

— Есть ли для семейных компаний специальные меры поддержки?

— По сути, нет, потому что семейный бизнес не выделен на законодательном уровне. Но этот вопрос постоянно поднимают. И это важно, ведь такие предприятия будут гарантированно работать. Мы не фирмы-однодневки, мы заинтересованы в том, чтобы расширяться, создавать рабочие места.

— Кстати, теперь вы не только входите в список «100 семейных компаний», но ещё и получили звание «Хранители династии».

— Да, мы получили такую награду. Наверное, в нас увидели то семейное предприятие, которые хранит традиции и ценности. И мы активно пропагандируем этот бизнес, говорим, что это правильно и хорошо.

Более того, в рамках проекта есть перспективы быть кураторами новых предприятий. Да и нам участие в «100 семейных компаний» даёт новый опыт, партнёров, возможность обсудить проблемы.

— Хотели бы вы, чтобы и ваши дети продолжили вашу работу?

— Конечно. Отчасти мы всё это создаём и для них. Но времена меняются, сейчас совершенно иные тенденции, другие направления бизнеса. Пока рано говорить, кто из них куда пойдёт, и кому что будет интересно.

Но вот сын Натальи, например, уже участвовал в проекте ТПП «100 надежд бизнеса». Он организован для детей — участников «100 семейных компаний». И в нём подрастающее поколение может посмотреть, что такое бизнес, понять, интересно ли им это. Для них проводили онлайн-встречи и тренинги, давали задания на развитие предпринимательских качеств. Моему племяннику было интересно.

— Вы давно сотрудничаете с алтайским фондом МСП? Как строится ваше взаимодействие?

— Уже несколько лет, и работаем в разных направлениях. Специалисты фонда помогали нам с переводами текстов для упаковки и рекламных буклетов, в smm-продвижении, проводить маркетинговые исследования. Нас включали в коллективные стенды на выставках, в том числе и «Продэкспо», мы участвовали в тренингах, бизнес-миссиях, в том числе и в формате онлайн в период локдауна. Центр поддержки экспорта оказывал содействие по своему направлению. Что важно, все мероприятия были результативными, нет ничего, чтобы прошло бы впустую.

— А насколько активно вы экспортируете продукцию?

— До локдауна мы работали с рядом инвесторов. Сейчас возобновляем сотрудничество. С логистикой сложновато, но мы работаем с Европой, Америкой, Китаем и ближним зарубежьем — Казахстан и Белоруссия.