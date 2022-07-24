Иммунолог: пандемия закончится из-за «кентавра»

Распространяющийся нынче вирус «проиммунизирует» население, считает Владислав Жемчугов

24 июля 2022, 14:59, Никита Черников

Распространяющийся подвид омикрона «кентавр» может положить конец пандемии коронавируса, заявил РИА Новости врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, вирус представляет собой «живую вакцину»: за счет сильной заразности он быстро «проиммунизирует» население, благодаря чему и наступит финал эпидемии.

«Такая вероятность есть», — указал специалист.

Ранее Жемчугов назвал положительные стороны новой волны коронавируса.

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