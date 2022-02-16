Иммунолог предупредил о возможном развитии энцефалита у переболевших коронавирусом

Врач-иммунолог Николай Крючков предупредил о том, что у некоторого числа переболевших коронавирусом может произойти опасное воспаление мозгового вещества. Его слова передаёт Ura.ru.

По словам Крючкова, у отдельных пациентов наблюдается развитие энцефалита или энцефаломиелита.

Специалист отметил, что природа данного явления в данный момент обсуждается. Врачи рассматривают два возможных варианта развития энцефалита.

Отметим, что причину появления энцефалита установить удаётся не всегда, поэтому для классификации заболевания используются и особенности его протекания.

Ранее врачи рассказали о долгосрочных последствиях коронавируса. Болезнь может нанести серьёзный ущерб нервной системе.