Иммунолог заявил о скрытой волне ковида в России

Из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации в крупных российских городах наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на иммунолога и кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

По его словам, сейчас наблюдается скрытая волна коронавируса. Специалист отмечает, что это не такая волна, как во время распространения штаммов «дельта» или «омикрон», она гораздо меньше. Иммунолог считает, что эта волна COVID-19 началась во второй половине апреля и к июню должна стихнуть.

«Это естественные колебания. Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идёт, отмена мер, это всё создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведёт себя так, что она стабилизируется и месяцами всё одинаково. Такого не бывает. За счёт разных факторов показатели смещаются», — отметил иммунолог.

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Крючков считает, что коронавирусные ограничения в России отменять ещё рано. Он подчёркивает, что необходимо проводить массовую вакцинацию населения. А также призывает вернуть обязательное ношение масок в общественных местах и особенно в транспорте.

Ранее сообщалось, что главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко допустил вероятность наступления шестой волны коронавируса на регион.