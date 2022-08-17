Имплантация зубов без костной пластики: как это сделать быстро, надёжно и недорого

Это раньше сделать новые зубы было дорого и долго. Но технологии не стоят на месте — сегодня имплантация зубов возможна даже без костной пластики, а это и проще, и дешевле, и быстрее. Как это работает, рассказал главный врач клиники iDent в Новосибирске Михаил Тодер. Он ответил на часто задаваемые вопросы: о лечении, имплантатах, скорости, результате, ценах, клинике и Форде.

— Почему без костной пластики, ведь есть много статей о том, что она необходима?

— Абсолютной истины в этом вопросе нет, так что давайте не будем категоричными. Мы не отвергаем костную пластику полностью, мы говорим о том, что современные подходы и технологии сводят её применение к минимуму.

Мы говорим о том, что если бы эта методика была универсальной, не было бы all-on-four, скуловых имплантатов, наклонных имплантатов, имплантатов птериго и так далее.

— Это быстрее?

— Значительно. Имплантация зубов без костной пластики — это здесь и сейчас.

При костной же пластике происходят процессы, на которые мы не можем повлиять и ускорить. Для проведения этой процедуры нужно создать объём тканей костно-пластическим материалом. После прорастания сосудов материал лизируется, и на его месте должен появиться объём тканей, которые удерживают имплантат.

Какие же сюрпризы могут ждать на этом пути? Субстрат может рассосаться, он может превратиться в аморфную массу, он может нагноиться и так далее. Конечно, высокая квалификация врача снижает риски, но полностью убрать их нельзя. И даже если всё идёт хорошо, никто не отменял физиологию. Процесс преобразования идёт шесть месяцев, и результат мы увидим через шесть месяцев.

А если не получилось? Можно повторить и ждать ещё, также с труднопрогнозируемым результатом. Желающие углубиться в тему с удивлением обнаружат удручающую статистику рассасывания костного трансплантата в пятилетнем периоде.

Повторюсь, процесс без костной пластики происходит в разы быстрее.

Международный центр имплантологии iDent / Фото: iDent

— А это действительно дешевле?

— Давайте начнём с наболевшего: сколько зарабатывают врачи? Пациенты считают, что много, врачи — что мало. На самом деле пациент платит не за 35 минут операции, а за 35 лет моего опыта. Врач продаёт своё рабочее время. Костная пластика требует долгих манипуляций, осмотров, коррекций, а это всё время врача. А установка четырёх имплантатов берёт от 40 минут. А где стоимость вспомогательных материалов: мембран, порошков, швов и прочее.

Имплантация зубов без костной пластики, как я уже сказал, проходит за один день (реже за два-три). То есть вам не нужно приезжать много раз (и тратить деньги на дорогу и проживание, если вы из другого города), потребуется значительно меньше материалов и опять же времени врача. Тем более что цены на такие услуги снижаются.

— Почему?

— 20 лет назад на врача, устанавливающего имплантаты, смотрели, затаив дыхание. Сегодня имплантаты ставят очень многие, и это прекрасно. Услуга стала более доступной, а значит, и более дешёвой.

Просто пациент должен понимать, за счёт чего это достигается. Сегодня хороший курс (семинар) у гуру стоматологии стоит 240-300 тысяч рублей без авиабилета и так далее. Хороший 3D-томограф — 4,8-5,4 млн рублей, кад-кам — более 6 млн рублей. Ты можешь сверлить гнездо под имплантаты одним дрилем много раз, дриль затупится, кость будет перегреваться. А можешь менять дрили на новые, но это всё стоит денег. Нельзя снижать цену до бесконечности без ущерба качеству. И таких нюансов очень много.

Давайте вспомним, как Америка стала автомобильной державой: Генри Форд изобрёл конвейер и резко удешевил производство. В нашей клинике 15 кресел: одни оперируют, другие накладывают швы, снимают оттиски, делают примерку. Время клиники используется рационально, и это тоже позволяет снижать издержки, а значит, и цену для пациента.

— Насколько такая имплантация надёжнее?

— Давайте сразу определимся: 100% надёжности быть не может ни при каком методе. Избежав дополнительных манипуляций и травм окружающих тканей, мы, естественно, снижаем риски осложнений. Но врач или команда врачей должны обладать большим опытом, чтобы выбрать правильный путь.

— То есть вы абсолютно отвергаете костную пластику?

— Нет, конечно. Этот метод имеет право на существование, я просто считаю, что необходимость его применения сужается по мере развития новых подходов и технологий.

Пациенты стали более грамотными. У всех есть интернет и возможность найти любую информацию. Думайте, сравнивайте, решайте!

Стоматолог-хирург Международного центра имплантологии iDent Арут Оганисян / Фото: iDent

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