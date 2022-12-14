Как сделать имплантацию зубов за день, если отказали из-за травм, операций, нехватки кости

Есть немало людей, которым отказали в классической дентальной имплантации из-за нехватки костной ткани, из-за травмы, последствий операции на верхней челюсти и по другим причинам. Обычно таким пациентам предлагается один вариант — съёмный протез. Перспектива — не самая радужная для пациентов в любом возрасте. Однако выход есть. Сегодня стоматологи помогают пациентам в самых разных и самых сложных случаях, делают это максимально безболезненно, надёжно и в кратчайшие сроки, предлагают различные варианты конструкций по цене и срокам изготовления.

Подробно об этом рассказал заведующий стоматологическим отделением «Клиники Пасман», стоматолог-ортопед высшей категории, хирург-имплантолог с 22-летним стажем Николай Юрьевич Макриди.

— Кому и как можно помочь?

— Там, где обычная дентальная имплантация помочь не в силе, потому что у пациента просто нет определённого уровня кости, анатомических образований, которые примут имплантаты, на помощь приходит имплантация с использованием зигом — имплантатов, устанавливаемых в скуловую кость. Это возможность получить качественную несъёмную конструкцию, которая полностью восстанавливает и функцию, и эстетику, возвращает пациентов к полноценной жизни.

Сама операция для пациента абсолютно безболезненная, потому что чаще всего проходит под наркозом. Человек пришёл без зубов, лёг, уснул, проснулся — у него уже установлены имплантаты. За комфортом пациента в ходе операции следит анестезиолог и вся бригада, участвующая в операции. Сама имплантация малотравматична, что сводит к минимуму неприятные ощущения в послеоперационном периоде: меньше отёков, меньше боли и дискомфорта.

После таких операций пациенты получают зубы и возможность смело улыбаться на первый-третий день — в зависимости от выбранного протокола лечения.

Сегодня это отработанная, хорошо зарекомендовавшая себя общемировая практика, однако у нас всё ещё многие люди не знают, что им можно помочь. Это не обязательно пациенты, у которых нет кости. Это могут быть люди после каких-то тяжёлых резекций верхней челюсти, это пациенты, которые получили невозможность установки дентальных имплантатов в результате каких-то травм и операций на верхней челюсти — масса разнообразных форс-мажорных обстоятельств, которые лишают людей возможности установки обычных дентальных имплантатов. Очень важно, чтобы такие пациенты знали о современных возможностях.

— От чего зависит, получит пациент зубы на первый или третий день?

— Как я говорил, в ходе операции устанавливаются имплантаты, конструкция ставится после пробуждения, потому что пока человек спит, он не может выполнять мои команды и давать обратную связь в процессе установки протеза, а это необходимо, чтобы добиться максимального комфорта конструкции.

Зубы устанавливаются в течение трёх дней, если использовать стандартный протокол, либо в тот же день, если использовать другой, чуть более дорогой, который предполагает изготовление зубов до того, как мы установим имплантаты, и установку конструкции в тот же день — после пробуждения пациента.

Какой вариант выбрать, зависит от потребностей, желания и возможностей пациента. Делаем всегда так, как комфортно человеку. По качеству результат отличаться не будет, это лишь вопрос сроков, цены и удобства.

— После установки скуловых имплантатов у пациента будут какие-то особые физические ощущения?

— Что дентальный имплантат, что скуловой, пациентом тактильно не чувствуется, нет разницы в ощущениях. И окружающие люди никогда не догадаются, если человек сам не скажет, что у него какой-то имплантат установлен. Ни на мимику, ни на эстетику, ни на ощущения в полости рта ни тот, ни другой имплантат никак не влияют.

— А на работу мышц или суставов они тоже никак не влияют?

— Ни на челюстные кости, ни на работу мышц, ни на какой сустав или рядом находящиеся анатомические образования эти имплантаты никакого влияния не оказывают. Они устанавливаются в абсолютно здоровую крепкую скуловую кость, которая по своей структуре плотнее, чем челюстные кости и интеграция имплантата в скуловой кости более предсказуема, чем имплантация в челюстную кость — это первое.

Второе — отсутствие контакта с полостью рта обеспечивает отсутствие каких-либо возможных инфекций, которых во рту может быть очень много. При скуловой имплантации более чистая рана. Поэтому процент осложнений гораздо меньший. Они, как и при любом виде оперативного вмешательства, есть, этого не стоит отрицать, но процент их минимален и, чаще всего, спровоцирован пациентами, которые не выполняют рекомендаций доктора в послеоперационный период.

Поэтому резюмирую: зигома — это обычный имплантат, он просто чуть длиннее, потому что у нас скула немного выше и до неё надо достать. Протокол установки тот же самый. Но здесь важно, чтобы доктор владел технологией. К сожалению, пока за Уралом этой техникой владеют единицы и важно попасть к достаточно опытному врачу. Мы такие операции проводим уже много лет.

— Через сколько можно полноценно пользоваться новыми зубами?

— Обычно интеграция и стабилизация скулового имплантата происходит в течение шести месяцев. Полгода пациент находится на щадящей диете — без откусывания твёрдых продуктов, поскольку должны быть исключены чрезмерные точечные нагрузки. Как только имплантаты интегрируются, пациент может перейти на обычную твёрдую пищу. Но на этапе становления имплантата пациент должен нам помочь.

— А если в процессе эксплуатации произойдёт поломка с конструкции? Насколько это критично, фатально? Поддаётся ли это ремонту?

— Сломать, конечно, можно всё, что угодно. Но протезы, которые прикручены к имплантатам, можно ремонтировать. Более того, если неприятность с конструкцией (протез треснул, лопнул, сломался) произошла в гарантийный срок, и если дефект обусловлен прочностью конструкции, это, безусловно, устраняется.

И даже если что-то случилось позже, человек, например, поскользнулся, ударился — это не катастрофа, всё можно починить, причём не обязательно только у нас. Даже если что-то произойдёт в другом городе или другой стране — человек может обратиться в клинику и ему это ликвидируют в любой лаборатории. И стоит это недорого. От тысячи-полутора тысяч рублей — в зависимости от того, насколько большой скол, трещина. Главное, понимать, что всё ремонтируется и восстанавливается.

— Николай Юрьевич, а если пациент хочет приехать из другого региона?

— Значительная доля наших пациентов — иногородние, поэтому мы предусмотрели всё для их удобства: не надо бегать по городу и искать, где сдать анализы, получить консультацию узкого специалиста, получить допуск от терапевта на операцию — всё можно сделать у нас в клинике. Тут же можно остановиться на время операции и послеоперационный период — в нашем комфортном стационаре. У нас хорошая кухня для пациентов, удобные палаты. Нет никаких причин для беспокойства и суеты.

Записаться на приём к Николаю Юрьевичу Макриди, а также узнать обо всех возможностях имплантации можно по телефону: +7 (383) 388-72-91.

ООО «Клиника профессора Пасман»