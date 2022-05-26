Инфекционист оценил готовность России к оспе обезьян

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал о том, как защититься от оспы обезьян и существует ли вакцина от этого заболевания. Его слова передаёт радио Sputnik.

По словам Малышева, в России принимаются все необходимые меры противодействия распространению этой болезни. В частности на границах есть пункты, которые позволят не пропустить заражённых в страну.

Врач добавил, что специальных препаратов против оспы обезьян не существует, но защитить от болезни может и вакцина от обычной оспы.

Малышев заверил, что россиянам не нужно искать дополнительных мер защиты, но нужно быть бдительными, чтобы не допустить к себе заражённых.

Ранее сообщалось, что в Омской области из-за оспы обезьян усилили санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоза инфекции.