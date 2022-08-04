Инфекционист рассказала, как не подхватить ку-лихорадку, которую выявили в Сибири
От ку-лихорадки нет вакцины, лечится она только в медучреждении
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала «КП-Новосибирск», как не заразиться и правильно лечить крайне редкое заболевание.
Напомним, в регионе на фоне резкого увеличения активности клещей зафиксировали два случая ку-лихорадки, заболеваемость которой не регистрировали уже 10 лет.
«От ку-лихорадки нет вакцины. Прививка от клещевого энцефалита защищает только от клещевого энцефалита. Ку-лихорадка лечится только в стационаре специально обученными людьми. Это серьёзное заболевание», — подчеркнула Позднякова.
Человек может подхватить заболевание от заражённого мяса, молока и даже воды, прикосновения или вдыхания бактерии при уходе за больными животными, а также через укус клеща. Больше всего риску подвержены фермеры и сельскохозяйственные работники.
Убивает бактерию обычное кипячение зараженного продукта — около 10 минут.
Симптомы: высокая температура до 40 градусов, слабость и боли во всём теле, покраснение лица, появление сыпи, бессонница, очень сильное головокружение и поражение оболочек головного мозга.
Пациентов в стационаре лечат антибиотиками, антигистаминными, купируют симптомы. Смертность — примерно 1%. Обычно люди болеют ку-лихорадкой в течение трёх недель.