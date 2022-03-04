Инфекционист заявил, что ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие несколько лет
В пример эксперт привёл туберкулез, борьба с которым идёт уже давно, но до сих пор остаётся актуальной
Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавируса. Заболеваемость будет возрастать и снижаться, но завершения ждать не стоит.
«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — цитирует Тимакова РИА Новости.
В пример он привёл туберкулёз, борьба с которым ведётся долгое время, однако до сих пор она остаётся актуальной. То же самое, по мнению Тимакова, будет происходить и с пандемией коронавируса.
Ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко выразил надежду на то, что пятая волна коронавируса окончательно сделает из него сезонное заболевание.