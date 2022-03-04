Инфекционист заявил, что ВОЗ не объявит о завершении пандемии в ближайшие несколько лет

В пример эксперт привёл туберкулез, борьба с которым идёт уже давно, но до сих пор остаётся актуальной

4 марта 2022, 08:09, Илья Звягинцев

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в ближайшие несколько лет ВОЗ не объявит о завершении пандемии коронавируса. Заболеваемость будет возрастать и снижаться, но завершения ждать не стоит.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — цитирует Тимакова РИА Новости.

В пример он привёл туберкулёз, борьба с которым ведётся долгое время, однако до сих пор она остаётся актуальной. То же самое, по мнению Тимакова, будет происходить и с пандемией коронавируса.

Ранее главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко выразил надежду на то, что пятая волна коронавируса окончательно сделает из него сезонное заболевание.

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