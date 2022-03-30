Инфекционист рассказал о позитивной эпидситуации в России

Эпидситуация в России очень позитивная, однако с наступлением нового сезона ОРВИ в осенне-зимний период некоторые ограничения могут вернуть. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«У нас идёт глобальное снижение заболеваемости всеми ОРВИ и на <...> прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ был меньше на 30%, чем эпидемический порог», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Вознесенский также отметил, что ограничения в стране снимают не просто так. Для принятия таких решений власти опираются на положение дел в местных больницах и «количество свободных коек под ковидных больных».

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в России выявили 17,8 млн случаев коронавируса, скончались 368 тысяч человек.