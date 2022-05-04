Интимный анти-эйдж: в медицинском центре «Медлайн» появилась новая процедура для женщин

Прогресс позволяет людям постоянно повышать свой уровень жизни. Красота, здоровье, долголетие — на всё это сейчас можно влиять. И одна из важных составляющих активной и счастливой жизни — это интимная сфера.

«На определённом жизненном этапе женщины так или иначе задумываются о качестве этой стороны своей жизни. Как правило, это молодые женщины, которые рожали. Несмотря на то, что естественные роды являются физиологическим процессом, это один из основных факторов риска дисфункции тазового дна у женщин», — рассказала врач акушер-гинеколог медицинского центра «Медлайн» Эльвира Тонких.

Послеродовые изменения промежности могут характеризоваться так называемым синдромом «широкого влагалища» или, как его ещё называют, синдромом влагалищной релаксации. Он доставляет женщинам немало дискомфорта. К счастью, сейчас эта проблема решаема.

Так, в медицинском центре «Медлайн» женщинам предлагают услугу интимного нитевого лифтинга. Это современная технология устранения широкой половой щели. Результатом процедуры является эстетическое обновление женских половых органов, повышение сексуального удовлетворения обоих партнёров. Также пластика нитями имеет лечебную пользу — снижает риск опущения стенок влагалища, появления воспалительных заболеваний, а также ранних симптомов недержания мочи.

Как сообщила Эльвира Тонких, процедуру можно выполнить под регионарной анестезией (двухсторонняя блокада полового нерва — пудендальная анестезия), внутривенным наркозом или местной анестезией в виде аппликации анестезирующего крема на наружные половые органы.

Если у вас есть вопросы по процедуре, можете записаться на консультацию в «Медлайн» по телефону 992-022 или на официальном сайте.

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