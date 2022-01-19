Кафе в Алтайском крае закрыли из-за непривитых сотрудников

Кафе в алтайском райцентре Ключи временно закрыли, поскольку его сотрудники не привились от коронавируса. Об этом сообщает служба судебных приставов по Алтайскому краю.

Нарушение антиковидных ограничений было выявлено после внеплановой проверки Роспотребнадзора. Кафе закрыли на шесть суток, хотя административная статья за подобные нарушения предусматривает до 90 суток ограничения деятельности.

Ранее в Барнауле закрывали парикмахерскую “Фантазия”, в которой не соблюдали социальную дистанцию и не обеззараживали воздух. Также кафе-бар “Огонь и лёд” в Индустриальном районе Барнауле закрывали на семь суток за повторное нарушение антиковидных ограничений.