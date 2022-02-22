Как будет работать Диагностический центр после закрытия ковидной поликлиники?
Ковидную поликлинику закрыли с 21 февраля из-за снижения числа заболевших
С 21 февраля в Диагностическом центре Алтайского края закрылась ковидная поликлиника. Решение объяснили снижением числа заболевающих. Узкие специалисты смогут вернуться к своей работе, также будут перераспределены площади в учреждении. Это позволит увеличить плановый приём на 23-28%, сообщает правительство региона.
Как изменится работа врачей?
Медики, раньше принимавшие пациентов с ковидом, будут работать с плановыми больными. Площади красной зоны обработают и перепрофилируют для чистой.
С 22 февраля в центре открыт дополнительный приём узких специалистов: гинекологов, урологов, эндокринологов, нефролога, онколога. Увеличено число терапевтов, которые будут работать в чистой зоне.
По какому расписанию будет работать Диагностический центр?
В будни Диагностический центр открыт с 8 до 20 часов. Кабинет № 100, где берут анализ на COVID-19, работает с понедельника по пятницу с 8 до 12 часов, по субботам — с 9 до 12 часов. Курьеров медучреждений, доставляющих пробы на ковид в ПЦР-лабораторию, в Диагностическом центре принимают ежедневно.
В будни вакцинироваться от COVID-19 можно с 13 до 18 часов, по субботам — с 9 до 14 часов.
Изолированная красная зона (кабинет компьютерной томографии) в будни будет работать с 14 до 20 часов, в выходные — с 9 до 15 часов. Принимать в ней планируют пациентов по направлению из поликлиник с подозрением на коронавирус.