Как будет работать Диагностический центр после закрытия ковидной поликлиники?

С 21 февраля в Диагностическом центре Алтайского края закрылась ковидная поликлиника. Решение объяснили снижением числа заболевающих. Узкие специалисты смогут вернуться к своей работе, также будут перераспределены площади в учреждении. Это позволит увеличить плановый приём на 23-28%, сообщает правительство региона.

Как изменится работа врачей?

Медики, раньше принимавшие пациентов с ковидом, будут работать с плановыми больными. Площади красной зоны обработают и перепрофилируют для чистой.

С 22 февраля в центре открыт дополнительный приём узких специалистов: гинекологов, урологов, эндокринологов, нефролога, онколога. Увеличено число терапевтов, которые будут работать в чистой зоне.

По какому расписанию будет работать Диагностический центр?

В будни Диагностический центр открыт с 8 до 20 часов. Кабинет № 100, где берут анализ на COVID-19, работает с понедельника по пятницу с 8 до 12 часов, по субботам — с 9 до 12 часов. Курьеров медучреждений, доставляющих пробы на ковид в ПЦР-лабораторию, в Диагностическом центре принимают ежедневно.

В будни вакцинироваться от COVID-19 можно с 13 до 18 часов, по субботам — с 9 до 14 часов.

Изолированная красная зона (кабинет компьютерной томографии) в будни будет работать с 14 до 20 часов, в выходные — с 9 до 15 часов. Принимать в ней планируют пациентов по направлению из поликлиник с подозрением на коронавирус.