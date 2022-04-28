Кардиолог рассказал о том, как коронавирус влияет на сердце

Врач-кардиолог Юрий Беленков рассказал о влиянии коронавируса на сердце. Его слова передаёт Ura.ru.

Специалист отметил, что поражение сердечной мышцы может развиваться в три этапа. Первый протекает непосредственно во время болезни и сопровождается нарушением ритма.

«Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности», — пояснил врач.

Второй этап наступает примерно через 140 дней после болезни и может привести к серьёзным болезням сердца.

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На третьем этапе у человека могут проявиться отсроченные проблемы с сердцем, а главная угроза заключается в том, что переболевший вновь может заразиться.

Ранее специалист рассказал о том, как дальше может развиваться пандемия коронавируса. Болезнь может стать сезонной или найти себе нового природного носителя.