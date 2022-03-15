Клиника микрохирургии глаза «Евростиль» объявила, что не планирует повышать цены

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, стоимость популярных процедур в медорганизации держат на прежнем уровне

15 марта 2022, 03:05

Клиника «Евростиль» сообщает своим клиентам, что сохраняет цены на прежнем уровне. Несмотря на то, что экономическая обстановка ежедневно меняется, вы всё ещё можете пройти по «докризисной» стоимости такие процедуры, как:

— лазерная коррекция зрения;
— хирургия катаракты;
— детская офтальмология;
— ортокератология (ночные линзы);
— комплексная диагностика зрения;
— хирургическое лечение птеригиума;
— консервативное лечение.

«Мы не только удерживаем рост цен, но и не отменяем те акции, которые были запланированы ранее. Так, в марте мы с удовольствием дарим солнцезащитные очки всем девушкам, сделавшим лазерную коррекцию зрения у нас в клинике», — рассказали представители КМГ «Евростиль».

В клинике «Евростиль» офтальмологи, используя современнейшее оборудование, наработали огромный опыт успешного лечения заболеваний глаз. Здесь к решению офтальмологических проблем подходят комплексно. Записаться на консультацию к офтальмологу клиники «Евростиль» можно по телефонам: +7 (3852) 669-669, 669-966, +7-962-806-30-37 или на сайте.

Помните, зрение — это уникальный дар, ценность которого начинаешь понимать только тогда, когда начинаешь его терять.

Клиника микрохирургии глаза «Евростиль»
Адрес: Барнаул, ул. Молодежная, 3Б
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