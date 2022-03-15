Клиника микрохирургии глаза «Евростиль» объявила, что не планирует повышать цены
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, стоимость популярных процедур в медорганизации держат на прежнем уровне
Клиника «Евростиль» сообщает своим клиентам, что сохраняет цены на прежнем уровне. Несмотря на то, что экономическая обстановка ежедневно меняется, вы всё ещё можете пройти по «докризисной» стоимости такие процедуры, как:
— лазерная коррекция зрения;
— хирургия катаракты;
— детская офтальмология;
— ортокератология (ночные линзы);
— комплексная диагностика зрения;
— хирургическое лечение птеригиума;
— консервативное лечение.
«Мы не только удерживаем рост цен, но и не отменяем те акции, которые были запланированы ранее. Так, в марте мы с удовольствием дарим солнцезащитные очки всем девушкам, сделавшим лазерную коррекцию зрения у нас в клинике», — рассказали представители КМГ «Евростиль».
В клинике «Евростиль» офтальмологи, используя современнейшее оборудование, наработали огромный опыт успешного лечения заболеваний глаз. Здесь к решению офтальмологических проблем подходят комплексно. Записаться на консультацию к офтальмологу клиники «Евростиль» можно по телефонам: +7 (3852) 669-669, 669-966, +7-962-806-30-37 или на сайте.
Помните, зрение — это уникальный дар, ценность которого начинаешь понимать только тогда, когда начинаешь его терять.