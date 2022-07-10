Коэффициент распространения ковида в РФ поднялся до максимума с февраля
Показатель ниже единицы оказался только в двух из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся
Коэффициент распространения COVID-19 в России поднялся до 1,13 — это максимум с 13 февраля, сообщает ТАСС.
При этом показатель ниже единицы оказался только в двух из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся:
Нижегородская область — 1,69;
Москва — 1,62;
Ростовская область — 1,28;
Воронежская область — 1,16;
Самарская область — 1,15;
Московская область — 1,14;
Пермский край — 1,09;
Санкт-Петербург — 1,06;
Свердловская область — 0,99;
Красноярский край — 0,81.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.
С начала пандемии в РФ зарегистрировали 18,4 млн случаев ковида и 381,5 тыс. смертей.