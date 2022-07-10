Коэффициент распространения ковида в РФ поднялся до максимума с февраля

Показатель ниже единицы оказался только в двух из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся

10 июля 2022, 14:15, Никита Черников

Коэффициент распространения COVID-19 в России поднялся до 1,13 — это максимум с 13 февраля, сообщает ТАСС.

При этом показатель ниже единицы оказался только в двух из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся:

  1. Нижегородская область — 1,69;

  2. Москва — 1,62;

  3. Ростовская область — 1,28;

  4. Воронежская область — 1,16;

  5. Самарская область — 1,15;

  6. Московская область — 1,14;

  7. Пермский край — 1,09;

  8. Санкт-Петербург — 1,06;

  9. Свердловская область — 0,99;

  10. Красноярский край — 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 18,4 млн случаев ковида и 381,5 тыс. смертей.

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