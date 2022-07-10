Коэффициент распространения ковида в РФ поднялся до максимума с февраля

Коэффициент распространения COVID-19 в России поднялся до 1,13 — это максимум с 13 февраля, сообщает ТАСС.

При этом показатель ниже единицы оказался только в двух из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся:

Нижегородская область — 1,69; Москва — 1,62; Ростовская область — 1,28; Воронежская область — 1,16; Самарская область — 1,15; Московская область — 1,14; Пермский край — 1,09; Санкт-Петербург — 1,06; Свердловская область — 0,99; Красноярский край — 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 18,4 млн случаев ковида и 381,5 тыс. смертей.