Колоноскопия без боли и стресса: почему не нужно бояться этой процедуры

Без колоноскопии не обойтись при множестве патологий или подозрении на их наличии. Так, после 50 лет процедуру рекомендуют проходить ежегодно, а при наличии близких родственников с диагнозом «рак толстой кишки» возрастной порог снижается до 35-40 лет. Но многие «оттягивают» визит к врачу до последнего. Разберемся, почему колоноскопию не нужно бояться и как минимизировать неприятные ощущения.

Больно или нет?

Колоноскопия без обезболивания — пережиток прошлого. Даже в государственных поликлиниках используют анестетик, чтобы минимизировать неприятные ощущения. Однако многое зависит от болевого порога, который у каждого человека индивидуален.

В некоторых клиниках можно пройти процедуру с использованием наркоза или седации. В первом случае пациент ничего не чувствует, но препараты для наркоза имеют множество противопоказаний и побочных эффектов. Седация — более мягкий и деликатный способ нейтрализации неприятных ощущений. Пациент остается в сознании, но болевой порог и возможная нервозность снижены в разы.

Как подготовиться к процедуре?

Перед процедурой вы должны соблюдать рекомендации лечащего врача. Как правило, подготовка включает несколько этапов.

За 3 дня до исследования пациент переходит на диету, в основе которой — нежирные сорта мяса и рыбы, приготовленные на пару или отварные, а также ненаваристые суры, вода без газа и несладкий чай. Алкоголь должен быть исключен. За день рекомендовано не принимать пищу позднее 14 часов. Но если вы будете делать седацию, достаточно не есть утром в день исследования, а за четыре часа до него не пить воду и прочие напитки. Вечером накануне важно очистить кишечник при помощи специальных препаратов.

В некоторых случаях врач также корректирует схему приема медикаментов.

В современных медкабинетах используют оборудование с тончайшими «трубками». Опасаться проведения исследования не стоит, ведь оно помогает обнаружить рак толстой кишки и другие серьезные заболевания на ранних стадиях. А значит — увеличить шансы на выздоровление.

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России»