Комаровский предупредил об опасности низкой активности у ребенка

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности состояния, при котором у ребёнка падает активность. В эфире программы «Утро с Украиной» он заявил, что вялость может быть признаком серьёзных болезней.

По словам эксперта, многие дети, как правило, обычно очень активные. «Но если малыш, который ещё час назад играл и бегал, вдруг потерял ко всему интерес и выглядит апатичным — это повод обратиться к врачу и выяснить, что с ним случилось», — рекомендовал Комаровский.

«Врач сделает стандартный анализ крови и мочи, и тогда станет ясно, что с ребёнком», — объяснил доктор.

Однако бывают и случаи, когда детям по природе несвойственна активность, отметил он. По словам педиатра, дети часто перенимают от родителей их образ мысли, поведение и алгоритмы действий. Если мать и отец ребёнка — люди с низкой активностью, то шансы, что ребёнок будет энергичным, невысоки.