Комиссар здравоохранения Нью-Йорка попросил переименовать оспу обезьян, чтобы не задевать чернокожих

Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан предложил ВОЗ переименовать оспу обезьян, чтобы не задеть чувства чернокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает газета Le Monde, Васан заявил о том, что эта терминология корнями уходит в расистскую теорию и может болезненно восприниматься представителями цветных общин.

По мнению Васана, название болезни способствует прениям и дискриминации сексуальных и этнических меньшинств.

Он считает, что из-за этого некоторые пациенты, которые будут испытывать симптомы болезни, не станут обращаться за помощью, чтобы не столкнуться с ущемлением.