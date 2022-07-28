Комиссар здравоохранения Нью-Йорка попросил переименовать оспу обезьян, чтобы не задевать чернокожих
По его словам, терминология эта корнями уходит в расистскую теорию и является болезненной для цветных общин
28 июля 2022, 15:48, Илья Звягинцев
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан предложил ВОЗ переименовать оспу обезьян, чтобы не задеть чувства чернокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.
Как сообщает газета Le Monde, Васан заявил о том, что эта терминология корнями уходит в расистскую теорию и может болезненно восприниматься представителями цветных общин.
По мнению Васана, название болезни способствует прениям и дискриминации сексуальных и этнических меньшинств.
Он считает, что из-за этого некоторые пациенты, которые будут испытывать симптомы болезни, не станут обращаться за помощью, чтобы не столкнуться с ущемлением.
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