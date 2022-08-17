Коварный цистит: как вылечить заболевание и предотвратить рецидивы

Цистит — одна из распространённых урологических патологий, с которой может столкнуться каждая женщина. Реже заболевание встречается у мужчин, что связывают с различиями в строении мочеполовой системы. Болезнь возникает из-за попадания в мочевой пузырь патогенных микроорганизмов, в результате чего начинается воспаление, сопровождающееся частыми позывами к мочеиспусканию, сильным жжением и болезненными ощущениями.

Медицинский центр «Альтермед», расположенный в Санкт-Петербурге, предлагает пациентам лечение цистита при помощи индивидуально подобранных методик. Они направлены на исчезновение симптомов и предотвращение рецидивов заболевания в будущем.

Причины заболевания

Развитию цистита способствует несколько причин. В большинстве случаев патологию провоцирует кишечная палочка, но также возможно попадание в мочевой пузырь других возбудителей: хламидий, грибов Кандида, вируса папилломы человека. Попасть в мочевыводящие протоки микроорганизмы могут несколькими способами: восходящим, нисходящим, лимфогенным и гематогенным путями.

Также выделяют ряд факторов риска, которые провоцируют развитие воспалительного процесса в мочевом пузыре. К ним относят следующее:

— частые стрессы и переутомления;

— переохлаждение;

— хронические заболевания мочеполовой системы;

— частое употребление алкоголя;

— несоблюдение правил личной гигиены;

— частые запоры.

У многих заболевание переходит в хроническую стадию: в этом случае симптомы цистита проявляются только при обострении. Развитие хронической стадии связывают с неправильным лечением или его отсутствием.

Когда стоит обратиться к врачу?

Существует несколько симптомов, которые свидетельствуют о развитии патологии:

— учащённые позывы к мочеиспусканию (более 6-10 раз в течение суток);

— неприятные, тянущие и болезненные ощущения в нижней части живота;

— распирание в области мочевого пузыря, ощущение неполного опорожнения даже после посещения туалета;

— рези и жжение при мочеиспускании;

— изменение обычного цвета мочи, обнаружение крови и слизи.

Способы лечения

Для уточнения диагноза пациентке потребуется осмотр уролога или гинеколога. Также следует провести полную диагностику, включающую лабораторные и инструментальные исследования.

Лечение цистита у женщин предполагает комплексный подход, который включает медикаментозную терапию, электрофорез, магнитотерапию, соблюдение диеты и ряд профилактических мер. Такой подход используют врачи «Альтермеда».

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