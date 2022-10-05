Ковид сдаёт позиции. Когда закончится шестая волна коронавируса на Алтае и чего ждать после неё?

Пик шестой волны COVID-19 в Алтайском крае уже определённо пройден. Об этом amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, уже около двух недель регион не прирастает по количеству заболевших. А значит, впереди плавное снижение и окончание волны. Но расслабляться не придётся, настаивает специалист. По его словам, сезонный подъём по ОРВИ уже начался. А за ним нас, возможно, ждёт и вспышка гриппа.

О том, когда закончится шестая волна COVID-19 в Алтайском крае и какие есть прогнозы на дальнейшее развитие эпидобстановки — в материале amic.ru.

Пик пройден

По данным на 5 октября, в Алтайском крае выявили 473 новых заболевших коронавирусом. Пусть цифра и немаленькая, но с каждым днём показатель понемногу снижается, отметил Шевченко. Это почти на 300 случаев меньше, чем на пике: 18 сентября в крае выявили 761 нового пациента. На этом прирост количества новых случаев закончился.

«Мы находимся в той тенденции, которая сложилась в целом по стране. Плато держалось до середины сентября, а затем наметилась тенденция к снижению. На плато страна вышла из-за высокой заболеваемости в Москве. Затем столица пошла на снижение, но стали прирастать регионы. Это продержало общероссийскую заболеваемость на пике ещё две-три недели. Конечно, значительным снижение в Алтайском крае назвать нельзя, но тенденция уже есть. Количество новых случаев не прирастает», — объяснил Шевченко.

По его словам, за последние полмесяца в регионе также снизилось ежедневное количество обращений в поликлиники и вызовов скорой помощи. Сократился и коечный фонд. Сейчас занято около 70% из 541 развёрнутой в крае койки.

Всё говорит о том, что пик уже пройдет, и в дальнейшем стоит ждать только снижения заболеваемости.

Когда закончится шестая волна?

Валерий Шевченко ожидает, что об окончании шестой волны COVID-19 в Алтайском крае можно будет говорить примерно через месяц — в конце октября.

«Есть прогноз, который основан на опыте пятой волны. После неё, напомню, мы снизились до благоприятного уровня, которого вообще не достигали в пандемию. Прогностически условная отсечка для нас — конец ноября. До этого момента снижение будет продолжаться», — объяснил инфекционист.

Тем не менее есть и факторы, которые всё немного усложняют, подчеркнул врач. По его словам, в регионе уже начался сезонный подъём заболеваемости по ОРВИ, симптомы которой сходны с ковидом. Ожидается, что этот период продлится до середины ноября.

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Ковид слабеет?

Пик шестой волны по ежедневному приросту случаев оказался более чем в шесть раз слабее пика пятой. Напомним, в феврале количество новых случаев доходило до 4817 за день. Есть надежды, что вирус постепенно «сдаёт позиции» и вскоре перейдёт в разряд сезонных, полагает Шевченко.

По его словам, характер заболевания по сравнению с пятой волной практически не изменился. Как и зимой 2022 года, большинство заболевших перенесли COVID-19 в лёгкой форме. 92% всех заразившихся лечились амбулаторно, рассказал специалист.

«Среди тех, кто лечится стационарно, около двух третей случаев — это люди, у которых ковид ухудшил течение уже имеющегося хронического заболевания. По сравнению с первыми волнами ковид снизил способность самому вызывать патологический процесс разрушения организма. Сохранился только потенциал по усугублению существующих болезней», — объяснил Валерий Шевченко.

Инфекционист отметил, что Алтайскому краю очень помог опыт массовой пятой волны, когда заболевших было в разы больше. Систему оказания помощи очень быстро выстроили так, чтобы не было никаких перегрузок. Поэтому плановую помощь останавливать не пришлось. Сейчас все медицинские службы работают штатно.

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Чего ждать дальше?

О том, когда может случиться следующая волна коронавируса, говорить пока очень рано, рассказал Шевченко. По его словам, с особым вниманием нужно будет отнестись к зиме 2023 года — в аналогичный период 2022-го вспыхнула пятая волна.

«У меня в голове пока нет ответа, что там будет. Вероятно, в этот период у нас будет подъём по гриппу. Обычно это длится всю зиму и до начала марта. Зайдут две инфекции параллельно или ковида вообще не будет в этот раз, неясно. Нужно ждать и изучать обстановку вокруг», — пояснил врач.

По его словам, 2023 год во многом покажет, превращается ли коронавирус в сезонное заболевание. Намёки на это уже есть, но нужно продолжать наблюдения.

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Пока же стоит сконцентрироваться на гриппе, предупредил Шевченко. По его словам, в этом году есть большая вероятность, что подъём заболеваемости всё-таки будет. Ориентировочные сроки — конец декабря.

«В животном мире так устроено, что свято место пусто не бывает. И если ковид продолжит сдавать позиции как доминирующий возбудитель, к нам может прийти грипп. Тем более что по прогнозу ВОЗ в этот раз у нас может быть четыре определённых варианта вируса гриппа. Два из них — новые, которые выделили только в 2021 году. А это значит, что достаточной иммунной прослойки к этим штаммам пока нет, а подъём может быть серьёзным. Заболеваемость этим подвидом в первой половине года фиксировали в южном полушарии. Значит, может теперь прийти к нам. Ситуация не пугающая, но требует внимания», — объяснил специалист.

Поэтому, заметил врач, следует не забывать прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа. Тем более что это можно сделать за одно посещение поликлиники. Такое решение позволить получить максимальную защиту независимо от того, как эпидобстановка будет развиваться в дальнейшем.