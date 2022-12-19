Год кролика

«Ковид сдаёт позиции». Врач рассказал, почему свиной грипп стал сильнее коронавируса

Сейчас врачи наблюдают тот же подъём заболеваемости гриппом, что и в доковидные времена

19 декабря 2022, 09:08, Никита Черников

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал, почему грипп снова вернулся и стал сильнее ковида. Его слова приводит «Алтапресс».

«Природа так распорядилась, отчасти мудро, что грипп практически был вытеснен из популяции более сильным вирусом. В этом году ковид сдаёт позиции, но свято место пусто не бывает», — пояснил специалист.

Свиной грипп уже здесь. Что за резкий эпидподъём начался на Алтае и когда он закончится?

Свиной грипп уже здесь. Что за резкий эпидподъём начался на Алтае и когда он закончится?

Сейчас врачи наблюдают тот же подъём заболеваемости гриппом, что и в доковидные времена — лидирует при этом H1N1. При этом в последние два года грипп циркулировал не так сильно не только благодаря коронавирусу, но и за счёт масочного режима, запрету массовых мероприятий и другим ограничениям.

На прошлой неделе министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в регионе из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ стали вызывать скорую помощь чаще, чем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Эпидпорог в регионе сейчас превышен в два раза, при этом больше стали болеть взрослые.

Эксперт рассказал, когда уровень заболеваемости гриппом пойдет на спад

Эксперт рассказал, когда уровень заболеваемости гриппом пойдет на спад

Меньше половины. Алтайский край оказался в числе худших регионов страны по уровню вакцинации от гриппа

Меньше половины. Алтайский край оказался в числе худших регионов страны по уровню вакцинации от гриппа

Комментарии
    Новости партнеров