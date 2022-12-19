«Ковид сдаёт позиции». Врач рассказал, почему свиной грипп стал сильнее коронавируса

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал, почему грипп снова вернулся и стал сильнее ковида. Его слова приводит «Алтапресс».

«Природа так распорядилась, отчасти мудро, что грипп практически был вытеснен из популяции более сильным вирусом. В этом году ковид сдаёт позиции, но свято место пусто не бывает», — пояснил специалист.

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Сейчас врачи наблюдают тот же подъём заболеваемости гриппом, что и в доковидные времена — лидирует при этом H1N1. При этом в последние два года грипп циркулировал не так сильно не только благодаря коронавирусу, но и за счёт масочного режима, запрету массовых мероприятий и другим ограничениям.

На прошлой неделе министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в регионе из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ стали вызывать скорую помощь чаще, чем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Эпидпорог в регионе сейчас превышен в два раза, при этом больше стали болеть взрослые.

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