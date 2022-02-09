Ковид в России установил новый суточный рекорд после двух дней спада

183 103 новых случая коронавируса выявили в России за последние сутки. Предыдущие два дня заболеваемость снижалась, чего не было с начала января. Однако теперь установлен новый суточный максимум.

Больше всего заразившихся зафиксировали в Санкт-Петербурге (+19 644), Московской области (+11 956), Москве (+11 521), Свердловской области (+5904) и Красноярском крае (+5748). В Алтайском крае заболели 4098 человек — новый рекорд. Также на Алтае за день умерло 19 человек, что является пятым показателем среди регионов России.

По всей стране зарегистрировали 669 летальных случаев, всего за время пандемии скончались 337 390 человек. За день выздоровели 97 163 человека, всего — 10 803 305.

Ранее в Минздраве сообщили, что из-за взрывного роста коронавируса ведомство не планирует останавливать оказание плановой помощи детям, которые страдают от онкологических заболеваний или нуждаются в гемодиализе.