Лак для ногтей может вызвать преждевременные роды, выяснили учёные

Женщины, которые красят ногти во время беременности, имеют повышенный риск преждевременных родов, сообщает «МедПортал» со ссылкой на исследование Национального института здравоохранения США.

Учёные изучили данные 6045 беременных женщин и выяснили, что роды раньше срока вызывают фталаты — промышленные химикаты, которые используют в продуктах личной гигиены, например, в косметике и лаке для ногтей.

«Преждевременные роды — одна из самых малоизученных и неразрешимых проблем в области охраны здоровья матери и ребёнка. Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что повседневные химические вещества в нашей окружающей среде являются частью проблемы», — подчеркнула автор исследования Эмили Барретт.

Она уверена, что при уменьшении воздействия фталатов можно снизить «неприемлемо высокие показатели преждевременных родов».