Лечение бесплодия: как выбрать клинику для ЭКО в Москве

Ежегодно у тысяч мужчин и женщин по всей стране диагностируют бесплодие. В некоторых случаях лечение оказывается неэффективным, и единственным способом рождения ребёнка становится процедура ЭКО. Её проводят не только при бесплодии, но и если один или оба партнёра имеют серьёзные генетические заболевания. Об особенностях экстракорпорального оплодотворения и важности выбора клиники расскажем ниже.

Успешность процедуры ЭКО

Шансы на рождение здорового ребёнка зависят от ряда факторов: причины бесплодия, возраста будущих родителей, особенностей биоматериала (собственные яйцеклетки или донорские). Также многое зависит от квалификации врача, ведущего пару, качества исследований, и, соответственно, оснащённости клиники. Средний показатель успешности процедуры составляет порядка 50%. В некоторых клиниках он выше, в других — ниже.

Клиники для проведения ЭКО в Москве

В столице много медицинских учреждений, в которых парам помогают стать родителями. Так, клиника «АльтраВита» в Москве предлагает широчайший спектр исследований, направленных на выявление причин ненаступления или невынашивания беременности, а также эффективные методы лечения. Клиника использует передовой опыт российских и зарубежных коллег. Результаты работы в цифрах говорят сами за себя:

— более 2,2 тысячи циклов искусственного оплодотворения проводят в медицинском заведении за год, примерно третья часть из них приходится на процедуры по ОМС;

— 58% — результативность ЭКО среди женщин до 35 лет (показатель лучших мировых клиник);

— 80% — эффективность ЭКО при привлечении суррогатной матери.

Также в медицинском центре можно получить дополнительные услуги как на этапе планирования беременности, так и после её наступления. В штате работают гинекологи, урологи, генетики, репродуктологи, эмбриологи, УЗИ-специалисты, а также многие другие. Атмосфера в центре доброжелательная, а врачи нацелены на успешный результат, вне зависимости от тяжести конкретного случая.

Узнать об услугах клиники подробнее, почитать отзывы или ознакомиться с полным списком докторов можно на сайте https://altravita-ivf.ru. Здесь же можно задать вопросы специалистам.

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