«Легенда жизни» и комитет по образованию проводят для школьников Барнаула производственные экскурсии

Компания «Легенда жизни» запустила новый образовательный проект — школьные экскурсии. Но это больше чем просто посещение производства. На экскурсиях юные барнаульцы узнают много нового о воде, разбираются в её составе, учатся очищать, рассказали amic.ru в компании.

Дети любознательны и с радостью познают новое, только их нужно заинтересовать. Помня об этом, в «Легенде жизни» выбрали совершенно новый формат знакомства школьников с производством, основанный на практике. Программы экскурсий были разработаны совместно с комитетом по образованию в трёх форматах, которые ориентированы на разные возрастные группы.

«Такие мероприятия для школьников позволяют расширять представление о мире и смотреть в будущее. А для „Легенды жизни“ это возможность быть открытыми и на деле заботиться о здоровье будущего поколения», — рассказала руководитель отдела маркетинга Татьяна Бирюля.

Она пояснила, что для ребят из начальных классов и средней школы компания использует игровой подход в виде бизибордов, где наглядно показаны 11 этапов подготовки воды и производства. В процессе импровизации они добывают артезианскую воду и проводят её очистку.

На втором этапе школьники видят процесс производства в реальности. Пройдя игровую зону, ребята понимают основной принцип: чтобы вода была безопасной, необходимо понять, от чего её очистить, а для этого нужно знать исходный состав, правильно подобрать технологию и ещё раз проверить качество полученного продукта. Только при таком подходе можно быть уверенным, что всё работает правильно.

Фото: «Легенда жизни»

Дальше — ещё интереснее. В производственной лаборатории ребята могут почувствовать себя маленькими исследователями. Во-первых, они узнают об основной роли воды для человека — питание каждой клетки макро- и микроэлементами.

Во-вторых, видят не только демонстрационные опыты в исполнении специалистов, но и своими руками работают с реактивами, определяя наличие кальция в воде. Так они могут освоить один из методов химического контроля, который проводят в лаборатории при проверке питьевой воды по 45 показателям качества и безопасности.

В результате ребята понимают, почему организм подаёт сигналы о необходимости пополнить водный баланс. И на этой основе формируется мотивация к здоровому питанию уже с детства: выбор чистой питьевой воды вместо других напитков.

А ещё они начинают думать о привычной воде намного шире. И интересуются, как сохранить природные и энергоресурсы, почему вода под землёй не заканчивается и сколько её можно взять, чтобы не навредить природе.

Старшеклассникам такой опыт полезен ещё и в плане профориентации — они знакомятся с профессиями на примере производства «Легенда жизни». Суть работы специалистов раскрывается через вклад в общий результат деятельности предприятия.

«Радует, что такое глубокое погружение в процесс во время экскурсии рождает у ребят социальные, а иногда и конструкторские вопросы: как сохранить природные и энергоресурсы, почему вода под землёй не заканчивается и сколько её можно взять с такой глубины, чтобы не навредить природе? А также сколько воды используется для производства 19-литровой бутыли, ведь на самом деле её надо больше, чем 19 литров», — добавила представитель компании.

Это даёт надежду на то, что будущее поколение будет бережно и осознанно относиться к водным ресурсам, ведь запасы пресной воды ограничены, а развитие промышленности, увеличение автомобилей и количества непереработанного пластика всё больше оказывает влияние на реки и озера, подчеркнула Татьяна Бирюля.

В «Легенде жизни» намерены и дальше поддерживать интерес детей к осознанному отношению к водным ресурсам и собственному здоровью, ведь то, что вложено в них сегодня, напрямую отразится на их образе и качестве жизни завтра.

ООО БВК