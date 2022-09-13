Секрет бодрости в воде с кислородом: как О2 борется с усталостью и упадком сил

Почти каждый житель города хотя бы раз в жизни утром сталкивался с чувством усталости, отсутствием сил и концентрацией внимания. Если вы узнали себя в этих симптомах, вода с кислородом для вас, говорят специалисты. Вода помогает бороться с неприятными проявлениями нехватки в организме О2, о чём свидетельствуют независимые клинические исследования.

Откуда появляется дефицит кислорода в нашем организме?

В городской среде содержание кислорода в воздухе снижается и может достигать 19% (для сравнения: в лесных зонах его уровень составляет около 21%, потому-то там всегда легко дышится и появляется бодрость). Причина — загрязнение атмосферы угарным газом и взвешенными частицами от транспорта и промышленных предприятий. А человеческий организм чувствителен к колебаниям концентрации кислорода в воздухе даже в десятых долях процента: это может вызвать состояние хронической гипоксии, которую сопровождают усталость, упадок сил, апатия и головные боли. Ухудшают ситуацию ещё и вирусы, которые могут стать причиной проблем с дыхательной системой.

Как определить, что вам не хватает кислорода?

Самый явный признак нехватки кислорода у человека — зевота. При гипоксии возникает потребность сделать сильный глубокий вдох: так в кровь поступает большое количество О2.

Вы часто забываете какое-то слово, чьё-то имя или то, что хотели сказать, — это тоже, как правило, связано с недостатком кислорода, который очень важен для работы мозга. Этот орган имеет высокий метаболизм, высокое кровоснабжение и высокое потребление кислорода (потребляет 20% O2). Гипоксия же может вызвать потерю концентрации.

Если большую часть дня вы проводите за рабочим столом, ваш организм, скорее всего, испытывает дефицит О2. Если человек ведёт сидячий образ жизни, не занимается спортом и редко бывает на природе, он привыкает дышать поверхностно и не задействует весь объём лёгких. А у активных людей, которые весь день «крутятся как белка в колесе», а после ещё посещают бассейн или фитнес-зал, потребность в кислороде ещё выше. Например, велосипедист во время физической нагрузки испытывает в два раза больше потребность в кислороде, чем в состоянии покоя.

Но как восполнить дефицит, если в воздухе содержание кислорода ниже нормы или дыхательная система не справляется? Помочь может вода, обогащённая кислородом. Он всасывается в желудочно-кишечном тракте и сразу проникает в клетки через кровь. Это способствует восстановлению после умственных и физических нагрузок, подъёму настроения.

И такая вода действительно помогает?

Эффективность воды, обогащённой кислородом, доказана клиническими исследованиями. И это важный аргумент при выборе воды, всегда лучше ориентироваться на научный подход. «Легенда жизни» — первый в Алтайском крае производитель такой воды, ещё и с подтверждёнными свойствами.

Исследования проведены на базе клиник Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии. В них участвовали пациенты, переболевшие COVID-19. Во время реабилитации они принимали воду «Легенда жизни», обогащённую кислородом, в течение трёх недель. Пациенты соблюдали питьевой режим: за несколько приёмов они выпивали два литра воды в день.

Анализ крови участников показал увеличение уровня гемоглобина и эритроцитов, что говорит об улучшении снабжения кислородом тканей организма. У испытуемых также отметили снижение скорости течения воспалительного процесса, улучшение состояния дыхательной системы, а также нормализацию частоты сердечных сокращений и артериального давления. Кроме того, 100% участников эксперимента отметили прилив сил, снижение утомляемости, повышение концентрации внимания. Продукт эффективен, и результаты клинических исследований — тому подтверждение.

Кому полезна вода с кислородом?

Без преувеличения — всем. Недостаток кислорода в организме городских жителей вызван таким объективным фактором, как загрязнение окружающей среды. Также влияют образ жизни, состояние здоровья и подверженность стрессам. Теперь каждый житель нашего города может приобрести воду с кислородом.

ООО «Барнаульская водяная компания»