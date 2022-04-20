Малышева раскрыла условия для здорового сна

Телеведущая Елена Малышева и её соведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» перечислили условия для хорошего сна. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Для хорошего засыпания медики посоветовали отказаться от использования гаджетов перед сном, экраны которых излучают синий свет и тем самым блокируют выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон.

Кроме того, ведущие рекомендовали спать в прохладном, проветриваемом помещении при температуре от 18 до 22 градусов, а также слушать звуки природы перед засыпанием, поскольку они успокаивают и настраивают на отдых.

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