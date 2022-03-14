Масочный режим отменят в Москве с 15 марта

С 15 марта в Москве отменяют масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин обосновал решение стабильным улучшением эпидемической ситуации. На предприятиях больше не обязательно регулярно измерять температуру тела работников, устанавливать разделительные перегородки на рабочих местах и исполнять другие ранее предписанные меры. Мэр Москвы подчеркнул, что отмена ковидных ограничений поддержит бизнес, «испытывающий и без того серьезное санкционное давление».

Напомним, что в Алтайском крае с 1 марта отменили QR-коды для прохода в общественные места. Также в регионе больше не действует требование об обязательной самоизоляции для людей старше 60 лет, а также исчезли ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков. При этом запрет на проведение массовых мероприятий всё ещё действителен. Также сохраняются масочный режим и требование для работодателей по проверке сотрудников и обеззараживанию рабочих помещений.

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Общество QR-коды отменили в Алтайском крае



