Медики изучили все позы для сна и назвали самую идеальную

Ученые пришли к выводу, что поза для сна на левом боку уменьшает риск возникновения ночного гастроэзофагеального рефлюкса, сообщает «МедПортал» со ссылкой на The American Journal of Gastroenterology.

Симптомы гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ) — изжога, икота, рвота, ощущение кислоты во рту, отрыжка кислым, боль за грудиной. Болезнь возникает из-за регулярного забрасывания (рефлюкса) кислого содержимого желудка в пищевод и повреждения нижних отделов пищевода под воздействием соляной кислоты и расщепляющего белки фермента пепсина.

Медики утверждают, что сон на правом боку и на спине приводит к более длительному воздействию соляной кислоты на пищевод, чем на левом.

Более того, положение на левом боку способствует быстрому выведению кислоты из пищевода, по сравнению с положениями на спине и на правом боку (медиана 35 секунд против 76 и 90 секунд соответственно).

Ученые также перечислили факторы, способствующие развитию ГЭРБ: стресс, работа с постоянным наклоном туловища вниз, ожирение, беременность, прием некоторых лекарственных средств, жирная и острая пища, кофе, алкоголь и курение.