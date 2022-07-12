Медики выяснили, на сколько укорачивает жизнь постоянное досаливание пищи

Люди, которые добавляют в пищу больше соли, подвергаются более высокому риску преждевременной смерти, сообщает «МедПортал» со ссылкой на European Heart Journal.

Риск преждевременной смерти на 28% выше у тех, кто всегда добавлял соль в пищу, по сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль.

Ученые выяснили, что в общей популяции примерно трое из каждых ста человек в возрасте от 40 до 69 лет умирают преждевременно.

«В возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни таких женщин и мужчин была меньше на 1,5 года и 2,28 года соответственно. Эти риски, как правило, немного снижались у людей, которые потребляли наибольшее количество фруктов и овощей», — говорится в исследовании.

Дополнительное добавление соли повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Среди сердечно-сосудистых заболеваний досаливание пищи влияет на вероятность развития инсульта.

Медики уверяют, что даже незначительное снижение потребления соли или ее полное отсутствие должно привести к существенной пользе для здоровья.