Медики заявили о риске развития болезни Альцгеймера после COVID-19

Течение коронавируса имеет схожие с болезнью Альцгеймера признаки, заявили учёные Колумбийского университета в США, сообщает Alsheimer’s and Dementia.

Американские медики выяснили, что при тяжёлом течении коронавируса в особых каналах мозга возникают дефекты. Они отвечают за скопления белка в нейрофибриллярные клубки. Специалисты исследовали мозг людей, скончавшихся из-за COVID-19. Они нашли те же изменения состава нейронов, которые встречаются при болезни Альцгеймера.

Врачи предупредили, что в мозгу они также зафиксировали высокий уровень амилоидных белков, которые характерны для деменции. По мнению медиков, это может объяснить ощущение “тумана в голове” у заболевших коронавирусом. Учёные уверены, что заражение COVID-19 может увеличить риск развития болезни Альцгеймера в будущем.