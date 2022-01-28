Медведев объяснил, почему сейчас в России не нужен локдаун

Локдаун был необходим на первой стадии пандемии COVID-19, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нём нет. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

“Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется”, — добавил он.

Медведев подчеркнул, что если бы удалось “всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер”, однако это невозможно, как по социальным причинам, так и потому, что людям необходимо оказывать медицинскую помощь.

При этом в начале пандемии тотальный карантин был оправдан, так как ещё не было понимания, “что это такое и как с этим бороться”.

“У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развёрнутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она ещё осталась с советских времён. Но всё-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль”, — сказал Медведев.

В новых реалиях подобная мера будет оправданной лишь при появлении нового высокопатогенного варианта. “И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдёт”, — добавил он.