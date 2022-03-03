Менее 1,9 тыс. человек заболели ковидом в Алтайском крае за сутки

1860 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 253 меньше, чем днём ранее, когда заболели 2113 человек.

В Барнауле выявлено 644 инфицированных, в Бийске — 69, в Рубцовске — 36. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 241 090 заразившихся. Из них выздоровели 211 646 человек, 9488 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 2226 жителей, скончались 23 человека.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 2475 пациентов с коронавирусом и 212 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 508 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 183 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3325 коек свободны 638.

Ранее в Алтайском крае отменили QR-коды для прохода в общественные места. Также снялись ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков. При этом запрет на проведение массовых мероприятий всё ещё действителен.