Метод китайской традиционной медицины показал эффективность в лечении рака легких

Натуральное соединение берберин, которое присутствует в таких растениях, как желтокорень и барбарис, перспективно для лечения заболеваний легких. Как сообщает aobe.ru, недавние исследования показали, что вещество подавляет рост клеток рака легких в лаборатории.

Кроме того, он уменьшает воспаление дыхательных путей и уменьшает повреждение здоровых клеток легких, которые подвергаются воздействию токсинов сигаретного дыма.

«Берберин показал терапевтические преимущества при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях. Мы стремились изучить его потенциал в подавлении рака легких и уменьшении воспаления», — заявил ведущий исследователь, старший преподаватель фармации в Технологическом университете Сиднея (UTS) Камаль Дуа.

С помощью оценки уровней мРНК генов, которые ассоциированы с опухолью, удалось определить потенциальный механизм противоракового действия — выяснилось, что берберин регулирует белки, участвующие в миграции и пролиферации раковых клеток, одновременно активируя гены, замедляющие рост опухоли. Также он модулировал гены, которые участвуют в воспалении и окислительном стрессе, что уменьшает преждевременное старение клеток.